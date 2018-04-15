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بالفيديو.. روان بن حسين تغني وترقص في شوارع بيروت

بالفيديو.. روان بن حسين تغني وترقص في شوارع بيروت
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص وتغني في شوارع بيروت.

وظهرت روان في الفيديو وهي تعبر عن إعجابها بزوق واحترام متابعيها من بيروت بلبنان، واهتمام العاملين بالمطعم بها .

ثم ذهبت لإلتقاط صور على إحد اليخوت ، وخلال سيرها على الشاطئ بدأت تغني وترقص .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 24 دقيقة

رخيص

[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 17 دقيقة

اشغلتونا بهاذي
الملود

[ عدد التعليقات: 3283 ] نشر منذ 3 دقائق

في شوارع بيروت!!!!!!؟؟؟؟

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