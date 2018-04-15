الدفاع المدني تضع 6 ضوابط لمسابقات الأجساد البشرية

نايف السالم(صدى):

حددت المديرية العامة للدفاع المدني، 6 ضوابط لإجراء المسابقات المعتمدة على الأجساد البشرية في الفعاليات والمهرجانات.

جاء ذلك في ظل مخاطر تواجد الحشود أثناء هذه المسابقات، مثل: أماكن التجمع العامة كالملاعب والأسواق والقاعات، وما يصاحبها من إعلانات تشجيعية لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير، كإعلان جوائز لأوائل الحضور وخلافه، وما ينتج عن ذلك من ازدحام وتدافع وإصابات أو وفيات.

وجاءت الضوابط الـ 6 لمسابقات الأجساد البشرية، كما وضعتها ” الدفاع المدني ” ، كما يلي:

1- منع تحفيز من يصل أولًا للموقع بالجوائز منعًا للتدافع.

2- جعل الجوائز تكون بالقرعة حسب الأرقام الموزعة.

3- أن تكون بوابات الدخول والخروج متعددة.

4- جميع البوابات مفتوحة وموزعة في جهات مختلفة.

5- تحديد الطاقة الاستيعابية لموقع الاحتفال من البشر والسيارات.

6- الحصول على التصريح اللازم من الجهات، وتؤول مهمة إصدار التصريح إلى وزارة الشؤون البلدية.