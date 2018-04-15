بالصور.. خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء الوفود العربية بالظهران

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، قادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة العربية الـ29، بمقر انعقادها في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

حيث استقبل خادم الحرمين كلًا من ” رئيس جمهورية مصر العربية، ملك البحرين، ملك الأردن، ملك المغرب، الرئيس التونسي، رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس جمهورية لبنان، رئيس دولة فلسطين، رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس جمهورية الصومال، رئيس جمهورية القمر الاتحادية …

بالإضافة إلى ” رئيس جمهورية جيبوتي، رئيس جمهورية السودان، ممثل رئيس الجزائر، نائي رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لسطنة عمان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي “.

ويتتابع وصول قادة الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ29، وذلك بعد وصول خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر الانعقاد.

يُذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات القمة العربية الـ29، بعد قليل، في مدينة الظهران بمحافظة الخبر، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية.