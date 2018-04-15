مادة خطيرة بالطعام ترفع من نسبة الإصابة بالسرطان

روما(صدى):

كشفت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء، عن أن هناك مادة كيميائية في الطعام وهي مادة الأكريلاميد تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان.

وأشارت الهيئة إلى أن المادة تنشأ بنسب عالية عند تسخين الأطعمة المصنعة من البطاطس والحبوب في درجات حرارة مرتفعة، لافتة إلى إنه تكمن المشكلة في الأطعمة المقلية والمخبوزة والمحمصة مثل البطاطس المقلية والبطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والبسكويت والخبز الناشف والخبز المحمص والقهوة.

وفي نفس الجانب، قدم مركز حماية المستهلك الألماني، عدة نصائح لتحضير الأطعمة بطريقة صحية سليمة موضحًا: أن يتم تحمير الأطعمة والمخبوزات حتى تصبح ذهبية اللون، مع تجنب البقع السوداء، بينما يُفضل قلي البطاطس في درجة أقل من 175 درجة مئوية ولمدة ثلاث أو أربع دقائق تقريبًا.