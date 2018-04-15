بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل مقر انعقاد القمة العربية
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ29 بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية.
والتقى خادم الحرمين بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ في مقر انعقاد القمة العربية فور وصوله.
يذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات القمة العربية الـ29، بعد قليل، في مدينة الظهران بمحافظة الخبر، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية.
فيديو | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين إلى مقر انعقاد #القمة_العربية. #الإخبارية #قمة_الظهران pic.twitter.com/BbV18G19eE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٥ أبريل، ٢٠١٨
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