” التقاعد ” تكشف عن عدد خطابات المعاش الصادرة إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

كشف فهد بن عبدالله الصالح، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، عن عدد خطابات التعريف بالمعاش التقاعدي التي جرت طباعتها إلكترونيًا باللغتين العربية والإنجليزية، عبر بوابة المؤسسة ” هنا ” ، حيث بلغ عددها 980 ألف خطاب، حتى نهاية شهر مارس 2018م.

ويعكس هذا الرقم، مدى ثقة المتقاعدين والمستفيدين في الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها مؤسسة التقاعد، وقدرتها على تحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأوضح ” الصالح ” ، أن من أبرز الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تقدّمها بوابة المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية، خدمة طباعة خطاب التعريف بالمعاش، فبمجرد التسجيل والحصول على اسم المستخدم، يستطيع المتقاعد أو المستفيد طباعة خطاب تعريف بالمعاش موثق ومعتمد بختم وشعار المؤسسة، لتقديمه لكل الجهات المعنية.

كما لفت ” الصالح ” ، إلى أنه قد تم تطبيق خدمة ” التأكد من خطاب التعريف ” ، وذلك حرصًا من المؤسسة على كسب الخطاب المزيد من الثقة والمصداقية، وهي خدمة إلكترونية متاحة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، تستطيع من خلالها الجهات المقدم لها الخطاب التأكد من صحته، من خلال إدخال ” رقم الرمز ” الموجود في الخطاب.

تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم توفير خدمة طباعة التعريف بالمعاش، على تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للأجهزة الذكية، وذلك عبر إرسال صورة من الخطاب موثق بختم وشعار المؤسسة إلى البريد الإلكتروني للمتقاعد.

حيث يتمكن المتقاعد، من طباعة الخطاب وتقديمه لمن يرغب من الجهات الأخرى، والتطبيق متاح مجانًا على كل أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعدد قنوات خدماتها.