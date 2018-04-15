قطر تشحن مندوبها لقمة الظهران.. السخرية تلاحق ” البوعينين “

نايف السالم(صدى):

في لافتة مثيرة للجدل، وصل مندوب قطر سيف بن مقدم البوعينين، إلى الظهران لحضور القمة العربية على متن طائرة شحن تجارية، حسبما ذكر مغردون عبر ” تويتر ” .

وأثارت الواقعة سخرية مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة ” تويتر ” ، التي شهدت تدشين وسم ” بوعينين بطايره شحن تجاريه ” ، والذي شهد تغريدات وتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الوسم الساخر من مندوب قطر.

قال أحد المغردين : ” القطريين .. راسلين مندوبهم بطرد شحنه هههههههههه اكيد اوامر عزمي هههههه ” .

وتابع أخر: هذا هو مكان الصغار عكس رؤساء الدول الكبار يكون لهم استقبال الصغير يبقى صغير ” .

وأضاف مغرد أخر ساخرًا : ” يقول مئات من شركات الشحن تتنافس على نقل ” الطرد ” عفوا مندوب قطر للقمة العربية ” .

يجدر الإشارة إلى أنه هناك 17 وفداً من الدول العربية مشاركًا في القمة؛ لبحث أزمات المنطقة العربية وعلى رأسها الأزمة السورية.