قطر تشحن مندوبها لقمة الظهران.. السخرية تلاحق ” البوعينين “
في لافتة مثيرة للجدل، وصل مندوب قطر سيف بن مقدم البوعينين، إلى الظهران لحضور القمة العربية على متن طائرة شحن تجارية، حسبما ذكر مغردون عبر ” تويتر ” .
وأثارت الواقعة سخرية مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة ” تويتر ” ، التي شهدت تدشين وسم ” بوعينين بطايره شحن تجاريه ” ، والذي شهد تغريدات وتفاعل كبير من قبل المتابعين.
وترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الوسم الساخر من مندوب قطر.
قال أحد المغردين : ” القطريين .. راسلين مندوبهم بطرد شحنه هههههههههه اكيد اوامر عزمي هههههه ” .
وتابع أخر: هذا هو مكان الصغار عكس رؤساء الدول الكبار يكون لهم استقبال الصغير يبقى صغير ” .
وأضاف مغرد أخر ساخرًا : ” يقول مئات من شركات الشحن تتنافس على نقل ” الطرد ” عفوا مندوب قطر للقمة العربية ” .
يجدر الإشارة إلى أنه هناك 17 وفداً من الدول العربية مشاركًا في القمة؛ لبحث أزمات المنطقة العربية وعلى رأسها الأزمة السورية.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 44 دقيقة
يقول المثل من جاء بدون عزيمه يجلس بدون فراش خلوه عند الباب وش جاي يسوي
ناصرالتريباني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
ارتقو بأخلاقكم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله دولة مضحكة، مشاركتهم ليس لها معني، هم سبب الإرهاب في العالم العربي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45703 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
💚💚[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 16 دقيقة
يلطمون عيال شريفه يقولون احترموه شايب هههههه
و1حد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 15 دقيقة
سبحان الله باين الذل والإهانة على وجهه اللهم احفظ ملكنا وولي عهده والشعب ودي علينا الأمن والأمان وحفظ بلاد المسلمين
المر[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا جاتهم دهوه رسميه والامايجو ولاحد يستفبلهم واعلامهم مع اعلام الدول لكن الحل توافق علي المطالب
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 8 دقائق
طبق طبقنا ظرب طبقنا طبقنا طبقنا ماضرب طبقناء
وبعدين معك ياصدى شوية احترام[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 دقائق
صدى المندوب جاء وهو الأن في ضيافة الملك سلمان
عيب أسلوبكم كذا الملك رحب فيه ولابد أنه نرحب فينا بعد
ونصيحة مني لكم احذفو الخبر هذا ولاتواصلت مع هيئة الاذاعة والتلفزيون