مدير تعليم مكة يُكرم المدارس الفائزة بجائزة ” التحصيل الدراسي الأمثل “

سعيد العجل(صدى):

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اليوم وبحضور المساعد للشؤون التعليمة الدكتور طلال الحربي الطلاب الفائزين في مسابقة التحصيل الدراسي الأمثل.

المسابقة التي أشرف عليها إدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة استهدفت الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية بتعليم مكة لإعدادهم لاختبارات القدرات العامة ” قياس ” حيث جاءت على مراحل ثلاث بدأت بالمدرسة وترشيح طالب من كل مدرسة ثم تلتها التصفيات على مستوى مكاتب التعليم واختتمت بالمنافسة بين أربعة طلاب على مستوى إدارة التعليم.

وقد تنافس في المرحلة الأخيرة من النظام الفصلي كل من مدرسة الفلاح الثانوية وثانوية علي بأبي طالب وتم فوز ثانوية علي بن أبي طالب فيما تنافست في نظام المقررات كل من مدرسة الأندلس الأهلية وثانوية الملك عبدالله الثانوية وفازت ثانوية الأندلس.

