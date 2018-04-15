فورد اسكورت المحسنة تنطلق في الصين بتصميم مشابه لفوكاس

بكين(صدى):

كشفت فورد عن النسخة المحسنة من موديل اسكورت في حدث خاص في الصين, وظهرت بجانب فورد فوكاس الجديدة كلياً وتأتي اسكورت بتصميم أكثر تطوراً وفخامة مع واجهة جديدة وشبكة تهوية محسنة ومصابيح أمامية مطورة التصميم HID مع وحدات نهارية LED على شكل حرف C ولكن التغييرات في الجزء الخلفي من السيارة يبدو أقل وضوحاً عن الموديل السابق مع هوائي جديد بشكل زعنفة القرش ومصابيح خلفية مطورة LED.

ويستمر التصميم المحسن في المقصورة مع اضافة لوحة عدادات جديدة ولمسات ألومنيوم ساتان ولمسات لامعة جداً مع لونين في داخل المقصورة يعطيانها مظهر عصري. وتأتي السيارة بمقاعد أمامية كهربائية مع وظيفة ذاكرة ومرآة رؤية خلفية بخاصية التعتيم ومساحات زجاج أمامية حساسة للمطر ونظام دخول عن بعد ونظام ترفيهي بشاشة عرض 8 بوصة تاتش.

وستحمل السيارة محرك ايكوبوست ثلاثة الاسطوانات سعة 1 لتر ومحرك Ti-VCT سعة 1.5 لتر جديد كلياً فيما رفضت الشركة الاعلان عن تفاصيل الاداء ولكن كلا المحركين سيتوفر بنظام ستارت ستوب ويمكن أن يتوفر بناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك من 6 سرعات.

ورغم أن السيارة لم تعرض في أمريكا الشمالية منذ عقد من الزمان ولكنها قدمت في الصين لثلاثة سنوات ونصف وحققت مبيعات جيدة حيث باعت أكثر من 800 ألف نسخة في تلك الفترة وتتوقع فورد استمرار نجاح السيارة مع تصميمها الذكي والمزايا الفاخرة في داخلها ومناسباتها للشباب.

