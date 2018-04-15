المصارف المحلية تضم 148 مليار ريال ودائع أجنبية

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن تسجيل الودائع بالعملة الأجنبية في المصارف المحلية أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، وبالتحديد منذ أغسطس من عام 2016، عندما بلغت حينها نحو 148.68 مليار ريال.

وأوضحت البيانات أن الودائع الأجنبية تمثل نحو 9.2% من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية شهر فبراير الماضي، فيما كانت تشكل خلال الفترة المماثلة من 2017 نحو 7.49%، بينما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية نموًا متواصلًا للشهر الثاني على التوالي، حيث حققت ارتفاعًا في شهر يناير الماضي، بنحو 5.7% مقارنة في ديسمبر 2017.

وفي نفس السياق، ارتفعت الودائع الأجنبية خلال شهر فبراير 2018 بنحو 24.8%، على أساس سنوي، في حين سجلت ارتفاعًا بنحو 7.95% مقارنة بشهر يناير 2018.