ابتكار فوطة صحية لتخفيف آلام الحيض

متابعات(صدى):

تعتبر الدورة الشهرية أو فترة الحيض ، أمرًا طبيعيًا وصحيًا تمرّ به كل السيدات، ولكنها كثيرًا ما تكون مؤلمةً للغاية.

وتصاحب الدورة الشهرية العديد من الأعراض المؤلمة مثل تقلصات شديدة، وصداع وشعور بالغثيان وغيره، ذلك بالإضافة إلى متلازمة ما قبل الحيض التي تصاب بها بعض السيدات، ما يدفعهن إلى اللجوء للعقاقير المسكنة.

ولذلك توجد فوط صحية جديدة تجنبك أي مخاطر للمسكنات، وتخفف آلام فترة الحيض. فوفقًا لمجلة ” باسل ” ، ابتكرت الماركة الرائدة ” نانو كير ” فوطًا صحيةً مُصممةً خصيصًا لتخفيف آلام وتقلصات الدورة الشهرية.

وتم إطلاق الفوط في 10 نيسان بعدما عمل الخبراء على تطويرها لأكثر من 6 سنوات، وتم استخدام تقنية تدعى ” نانو جين ” لتصميم فوط صحية تخفف آلام وتقلصات الدورة الشهرية بطريقة طبيعية، بدلًا من تناول عقاقير لا تستلزم وصفةً طبيةً.

كما أوضح الخبراء أن تلك الفوط تعمل على زيادة دوران الأوعية الدموية الدقيقة في الجسم، والتي يمكن بدورها تقليل تقلصات الحيض المؤلمة، بالإضافة إلى أنها مصنوعة من قطن طبيعي ناعم بنسبة 100٪ لمساعدتك على تجنب الطفح الجلدي أو الحكة أو الخدش.