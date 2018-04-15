” العمل ” توضح إمكانية الإبلاغ عن هروب الحاصلين على خروج نهائي

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدم إمكانية تقديم بلاغات هروب ضد العمالة الحاصلة على رخصة عمل بغرض الخروج النهائي لمدة 6 شهور من تاريخ الموافقة عليها.

وأوضحت الوزارة أنه لا حاجة لإبقاء العامل لدى صاحب العمل الأصلي لأي فترة حاليًا بعد إلغاء شرط العامين قبل الانتقال، مشيره إلى أن صلاحية طلب نقل الخدمة المقبول تبلغ 3 أشهر ويتم بعدها إلغاء الطلب آليًا.

كما أضافت أنه يتم إسقاط بيانات الموظف السعودي أولًا من التأمينات ثم وزارة العمل، لافته إلى أنه يسمح للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض بنقل الخدمة من منشآت النطاق الأخضر المنخفض والأصفر والأحمر.