لموقفهم من الهجمات على النظام السوري.. العفاسي عن ” حماس ” : ” إخونجية خائنين “

خالد الظفيري(صدى):

هاجم القارئ الشيخ مشاري العفاسي، حركة حماسة الفلسطينية لرفضهم الهجمات العسكرية الأمريكية على النظام السوري، واصفاً إياهم بـ ” الإخونجية الخائنين ” .

وقال ” العفاسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ” .

وأضاف : ” أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين، ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين ” .

يذكر أن حركة حماس كانت قد أصدرت بيانًا أدانت فيه الضربة الأمريكية بمشاركة بريطانيا وفرنسا على أهداف سورية، واعتبرته عدواناً سافرًا على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة من بريطانيا وفرنسا قد شنَّوا ضربة جوية على عدد من الأهداف العسكرية السورية؛ رداً على الهجوم الكيميائي للنظام السوري على دوما.