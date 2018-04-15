لموقفهم من الهجمات على النظام السوري.. العفاسي عن ” حماس ” : ” إخونجية خائنين “
هاجم القارئ الشيخ مشاري العفاسي، حركة حماسة الفلسطينية لرفضهم الهجمات العسكرية الأمريكية على النظام السوري، واصفاً إياهم بـ ” الإخونجية الخائنين ” .
وقال ” العفاسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ” .
وأضاف : ” أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين، ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين ” .
يذكر أن حركة حماس كانت قد أصدرت بيانًا أدانت فيه الضربة الأمريكية بمشاركة بريطانيا وفرنسا على أهداف سورية، واعتبرته عدواناً سافرًا على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة من بريطانيا وفرنسا قد شنَّوا ضربة جوية على عدد من الأهداف العسكرية السورية؛ رداً على الهجوم الكيميائي للنظام السوري على دوما.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2491 ] نشر منذ 46 دقيقة
لم نراكم تعاطفتم مع الشعب السوري الذي تحمل ظلم النظام وبغيه وعدوانه على مدى عقود وكان بأس النظام وحده وجده ضد مواطنيه واستخدم ترسانته الحربية بمجملها ولم يوفر منها شيئا وسلم منه الاعادي ,دمر المدن والقرى وشرد اهلها وقتل سكانها ولم تطرف له ولا لكم جفن ,ولو اجهد العدو نفسه الدهر كله لم يكن ليحقق جزء بسيطا مما تحقق له على ايدي النظام وايديكم , لقد بلغنا مرحلة رأينا فيها العدو اكثر منكم رحمة ورأفة وانسانية قبحكم الله وابعد داركم واقحمكم نار جهنم جزاء بغيكم وظلمكم .