العمل تضبط 14 ألف مخالفة لقراري التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية

عادل الحربي(صدى):

ضبطت الحملات التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 14132 مخالفة لقراري ” التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ” في مرحلتهما الثالثة، إذ بلغت مخالفات التوطين 4555 مخالفة، بنسبة 32% من إجمالي المخالفات المضبوطة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7666 مخالفة بنسبة 54% من إجمالي المخالفات المضبوطة، فيما بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1911 مخالفة بنسبة 14% من إجمالي المخالفات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الحملات التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت 109 آلاف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار ” توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية” في الأول من شهر صفر الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار “. وبيّن أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 91914 منشأة بنسبة 84%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 17094 منشأة بنسبة 16%.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر، أن المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية” انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي، لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات” التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.