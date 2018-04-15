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لاعب سابق ببرشلونة يفضل رونالدو على ميسي

لاعب سابق ببرشلونة يفضل رونالدو على ميسي
ماجد محمد(صدى):

فضل ألكسندر هليب لاعب نادي برشلونة السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على لاعب فريقه الحالي ليونيول ميسي.

وأوضح ” هليب ” أن رونالدو أفضل كقائد للفريق أكثر من نجم برشلونة الحالي، قائلًا: ” مع كل الاحترام لليو، كريستيانو رونالدو هو أفضل كقائد لفريقه من ميسي. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه قاد رونالدو ناديه ريال مدريد لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي؛ بينما ودع برشلونة مع ميسي المسابقة من دور ربع النهائي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 1 ساعة

ميسي لا يقارن

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