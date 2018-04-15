الجمارك تطلق خدمة ” المعاين ” عبر الأجهزة الذكية لتسريع خدمة الفسح

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الجمارك السعودية المرحلة الأولى من مشروع خدمة “المُعاين ” عبر الأجهزة الذكية، الذي يستهدف تطوير بيئة العمل الجمركي في مجال معاينة الإرساليات الواردة للمملكة، وذلك باستخدام أجهزة ” لوحية ” مرتبطة إلكترونياً بنظام الجمارك السعودية لتسريع خدمة الفسح ودعماً لقدرات المراقب الجمركي في مجال الرقابة على حركة السلع والبضائع وفسحها مباشرة عبر الساحة الجمركية.

وتسمح الخدمة للمراقب بالاطلاع على جميع تفاصيل المعاملة الجمركية وهو بالميدان، حيث تعد هذه الخدمة جزء من الخدمات التي تطورها الإدارة العامة للتقنية، وذلك لرقمنة العمليات وأتمتتها عبر أنظمة إلكترونية تسمح للمعاين بإتمام إجراءات عمله بطريقة سلسة.

وشهدت المرحلة الأولى التي بدء العمل بها في جمرك الرياض – الميناء الجاف – إضافة مميزة تعزز استراتيجية الجمارك السعودية في تقديم خدمات مميزة لعملائها وشركائها في العمل الجمركي ولتحقيق أهداف الجمارك في أتمتة جميع الإجراءات الجمركية تنفيذاً لمبادراتها والتزاماتها نحو برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030 من خلال اختيار أفضل المعايير والممارسات العالمية بما يتلاءم ويتوافق مع تسهيل التجارة عبر الحدود، ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية، للوصول إلى الغاية التي تسعى الجمارك إليها بأن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.