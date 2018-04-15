المنتخب المصري يفقد حارسه قبل المونديال

ماجد محمد(صدى):

لاحق ” النحس” المنتخب المصري قبل انطلاق مونديال روسيا 2018؛ حيث أصيب الحارس أحمد الشناوي بالرباط الصليبي أمس الأحد، في مباراة فريقه أمام الاتحاد في إطار الدوري المصري.

وأعلن المنتخب المصري تأكد غياب حارسه عن مونديال روسيا الذي من المقرر أن ينطلق يونيو المقبل.

وكشفت الفحوصات الطبية عن غياب الشناوي عن الملاعب 6 أشهر؛ بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وهي الإصابة التي تعرض لها في خسارة ناديه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والأخضر والأوروغواي.