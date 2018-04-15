أمجد طه يوضح أسباب عدم مشاركة ” تميم ” في قمة الظهران

نايف السالم(صدى):

أوضح أمجد طه الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجة، اليوم الأثنين، أن هناك أسباب متعددة تجعل الأمير القطري المدلل تميم بن حمد لا يشارك في القمة العربية الـ 29 في الظهران.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قبل انطلاق القمة بدقائق: ” لأن المواضيع ستشمل قضية فلسطين وتدخل إيران في المنطقة، واليمن، وبعد نصائح من قبل نظامي تركيا وطهران..أمير قطر الغير مرحب به من قبل عدد كبير من الدول التي عانت من دعم نظامه للإرهاب لن يشارك في القمة العربية في الظهران ، في المملكة العربية ” .

يجدر الإشارة إلى أنه هناك 17 وفداً من الدول العربية مشاركًا في القمة؛ لبحث أزمات المنطقة العربية وعلى رأسها الأزمة السورية.