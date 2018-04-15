لأداء فريضة الحج.. شاب باكستاني يقطع رحلة 99 يوما عبر دراجته الهوائية

علي القحطاني (صدى):

بدأ الشاب الباكستاني محمد عرفان رحلته إلى المملكة من مدينة لاهور، وذلك باستخدام دراجته الهوائية لأداء فريضة الحج.

وأوضح ” عرفان ” قائلًا إنه: ” يحمل العلمين الباكستاني والسعودي للتعبير عن العلاقات القوية بين البلدين والترويج لرسالة السلام، لافتًا إلى أنه وصل إلى مدينة ملتان عقب انطلاقه من مدينة لاهور. ”

وتابع الشاب محمد عرفان: ” سأتجه الآن إلى مدينة كراتشي، ومنها إلى إيران ثم إلى العراق، ومنها إلى السعودية حتى الوصول إلى مكة المكرّمة. ”