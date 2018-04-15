لأداء فريضة الحج.. شاب باكستاني يقطع رحلة 99 يوما عبر دراجته الهوائية
بدأ الشاب الباكستاني محمد عرفان رحلته إلى المملكة من مدينة لاهور، وذلك باستخدام دراجته الهوائية لأداء فريضة الحج.
وأوضح ” عرفان ” قائلًا إنه: ” يحمل العلمين الباكستاني والسعودي للتعبير عن العلاقات القوية بين البلدين والترويج لرسالة السلام، لافتًا إلى أنه وصل إلى مدينة ملتان عقب انطلاقه من مدينة لاهور. ”
وتابع الشاب محمد عرفان: ” سأتجه الآن إلى مدينة كراتشي، ومنها إلى إيران ثم إلى العراق، ومنها إلى السعودية حتى الوصول إلى مكة المكرّمة. ”
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3283 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لم يامر بالعسر ولا ارهاق وتعذيب النفس -والتعرض للمخاطر والتهلكه-مادام ربي يسر لك سبل الحج السهله-الله يتقبل من الجميع صالح أعمالهم-