” الأمن العام ” يرصد مواقع وهمية تتحايل على المواطنين

حمود العنزي(صدى):

رصدت الأجهزة الأمنية، قيام مواقع وهمية بالتحايل والتكسب المالي غير المشروع على المواطنين والمقيمين برسائل نصية وبريدية.

وأهاب الأمن العام، اليوم الأحد، بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء هذه الرسائل، مطالباً إياهم بسرعة الإبلاغ عنها.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الأجهزة الأمنية ترصد قيام مواقع وهمية تستهدف مواطنين ومقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع ، والأمـن العـام يحذر ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف مثل هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها ” .