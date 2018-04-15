مصرع فتاة وإصابة 21 معتمر في حادث انقلاب حافلة بالأحساء

نايف السالم(صدى):

لقيت فتاة عشرينية مصرعها، وأُصيب 21 شخصًا إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم الأحد، لحافلة تُقل 50 راكب من المعتمرين، قادمة من مكة المكرمة، حيثُ وقع الحادث داخل تحويلة مدخل الأحساء، وتباينت الإصابات ما بين الخطيرة والمتوسطة والمستقرة جراء الحادث.

حيث استقل الحافلة مواطنون عائدون من مكة المكرمة بعد أداء العمرة، وفي تمام الساعة 4:30 فجرًا، وقع الحادث داخل تحويلة مدخل الأحساء للقادمين من الرياض، حيث انحرفت الحافلة عن مسارها، مما تسبب في انقلابها.

وعليه، قامت مديرية الشؤون الصحية بالأحساء بإعلان حالة الطوارئ لمباشرة الحادث، فيما باشر الحادث فرق إسعافية من إدارة الأزمات والطوارئ بصحة الأحساء، وهيئة الهلال الأحمر، والمرور، وفرق الدفاع المدني، وقد تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات حكومية وخاصة بالمحافظة.

وأشارت ” صحة الأحساء ” ، إلى أن غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية، كانت قد تلقت اليوم الأحد، بلاغًا من هيئة الهلال الأحمر، عند الساعة 4:40 صباحًا، يفيد بوجود بلاغ عن حادث مروري ” باص 50 راكب ” ، بطريق الرياض باتجاه كبري المطار، وعلى الفور، تم رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الأحساء.

ومن جانبه، أوضح عبدالرحمن أحمد السدراني، المتحدث الرسمي لصحة الأحساء، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، أنه قد تمت مشاركة الجهات المعنية، وإرسال عدد 7 سيارات إسعاف من إدارة الطوارئ والأزمات وفرق طبية والقيادة الميدانية للموقع.

وكشف ” السدراني ” ، عن أنه قد نتج عن الحادث حالة وفاة واحدة، و 3 حالات حرجة، و 6 حالات متوسطة، و 12 مستقرة، فيما تم نقل الجميع إلى مستشفيات الأحساء.