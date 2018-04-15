قبل انعقادها.. بوتين يوجه رسالة إلى القمة العربية

نايف السالم(صدى):

وجَّه الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة إلى القمة العربية المقرر انعقادها في الظهران، مؤكداً استعداد روسيا للتعاون مع الجامعة العربية لضمان الأمن الإقليمي.

يذكر أن القمة العربية ستنطلق، ظهر اليوم، في الظهران بالخبر، في دورتها الـ29، بمشاركة 17 وفداً من الدول العربية؛ لبحث أزمات المنطقة العربية وعلى رأسها الأزمة السورية.

وقال ” بوتين ” في رسالته : ” آمل أنه في تطور الظروف بعد تدمير القوى الأساسية لـ داعش في سوريا والعراق، سنستطيع أن نعمل معاً على تكثيف عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في هذين البلدين، وحل المهام الإنسانية العاجلة ” .