مشادة كلامية بين ميسي وفالفيردي

ماجد محمد(صدى):

يعاني ليونيل ميسي نجم برشلونة، حتى اليوم، من أثار الهزيمة التي أطاحت بفريقه أمام روما من بطولة دوري الابطال على الرغم من أن البرسا كان أقوى المرشحين للحصول على البطولة.

وكشف برنامج تلفزيوني إسباني عن وقوع مشادة كلامية حادة بين ” ميسي ” والمدرب إرنستو فالفيردي، في غرفة الملابس، عقب نهاية مواجهة روما؛ حيث حقق البرسا نتيجة مريحة في مباراة الذهاب، إلا أن روما حطمت التوقعات بثلاثية في شباك النادي الإسباني.

وانضم جيرارد لميسي في المشادة الكلامية؛ حيث حمل النجمين ” فالفيردي ” مسؤولية الخسارة أمام روما، حيث يعتبر المسؤول الأول عن الخيارات التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي خاض بها اللقاء.