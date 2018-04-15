قرقاش عن ” قمة الظهران ” : خادم الحرمين يجمع كلمة العرب

نايف السالم(صدى):

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، باستقبال المملكة للقمة العربية الـ29 في ظل الظروف الحالية للمنطقة العربية.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن قمة الظهران تأتي في مفترق هام للغاية في العالم العربي، حيث هناك حاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب وتفعيل عملهم المشترك.

كما أشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قادر على جمع كلمة العرب، قائلًا ” تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الإستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك “.

يُذكر أن القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين تنطلق، اليوم الأحد، في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية وسط مشارك واسعة من قادة العرب والمسؤولين الدوليين.