” جوجل ” و164 جامعة عالمية تدرب المواطنين تفاعليا عن بعد

عادل الحربي(صدى):

وُقعت مذكرة تفاهم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في أمريكا، تتضمن شراكة استراتيجية بين أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة، وشركة ” كورسيرا ” الأمريكية – وهي أكبر شركة في العالم متخصصة في تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية التفاعلية عن بعد – حيث تتيح المذكرة تدريب السعوديين تفاعليًا من ” جوجل ” وجامعات عالمية.

حيث قام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود القحطاني، عميد أكاديمية الأمن السيبراني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي، الذي أكد أن هذه الشراكة الإستراتيجية، ستتيح لطلاب وطالبات الأكاديمية الوصول إلى المحتوى الأكاديمي والتدريبي التفاعلي الذي سيقدم من خلال 164 جامعة حول العالم.

ومن أهم هذه الجامعات: جامعات أمريكية شهيرة كستافورد، جون هوبكنز، برنستون، وجامعة جورج واشنطن، ومعهد كاليفورنيا للتقنية ” كال تيك ” ، ومعهد جورجيا للتقنية ” جورجيا تيك ” ، والعديد من الجامعات العالمية الأخرى المتحالفة مع شركة ” كورسيرا ” .

فيما أشار ” الدهلاوي ” ، إلى أن هذه الشراكة ستتيح لطلاب وطالبات الأكاديمية، التدريب على برامج التعليم الاحترافي المقدم من أشهر شركات التقنية بوادي السليكون، مثل: شركة ” جوجل ” وشركة ” آي بي إم ” .