” التجارة ” تحذر من الغش والتقليد.. وتؤكد: أخذا أشكال احترافية يصعب اكتشافها

علي القحطاني(صدى):

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، من حالات الغش والتقليد التجارية في السلع المختلفة المتواجدة بالأسواق.

وأكد ” الحسين ” أن الغش والتقليد أخذ الآن أشكال احترافية قد يصعب على المستهلك اكتشافها، لافتًا إلى أنه في السابق كان يتضح الغش من العلامات الظاهرة على السلعة كجودتها وبياناتها وتغليفها وحتى العلبة التي تكون فيها.

وناشد المستهلكين بشراء السلع من أماكن البيع الموثوقة والاحتفاظ بفاتورة السلعة؛ تجنبًا لحالات الغش والسلع المقلدة التي يصعب فيها التمييز بين الأصلي والمقلد.

كما أشار ” الحسين ” إلى أن وجود ملصق السعر مرتين بمبلغين مختلفين على سلعة واحدة يعتبر مخالفة تجارية، إلا إذا تم إيضاح أن هناك تخفيض على السلعة و السعر الأعلى قبل التخفيض والأقل بعد التخفيض.