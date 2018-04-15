التجارة تضبط 90 ألف منتج إنارة مخالف في 3 مدن

علي القحطاني(صدى):

عثرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، على 126 طرازاً مخالفاً لمواصفات كفاءة الطاقة، أثناء تنفيذها جولات تفتيشية شملت 55 مستودعاً للإنارة في الرياض وجدة والدمام.

ونفَّذت الفرق الرقابية بالوزارة، الجولات التفتيشية للتحقق من التزام التجار والمستوردين بالمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بكفاءة الطاقة للإنارة، و جرى ضبط وحجز جميع منتجات الإنارة المخالفة، والتي بلغ عددها 90884 منتجاً.

يذكر أن الجولة تأتي في إطار جهود الجهات الحكومية التي تهمل كمنظومة واحدة، ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج.