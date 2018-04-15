الكشف عن ” فورد فوكاس سيدان ” 2019 بنسختها الصينية الأرخص عن الأوروبية

عادل الحربي (صدى):

بعد الكشف عن فورد فوكاس الجديدة كلياً في ألمانيا مؤخراً, تستعد فورد للكشف عن النسخة السيدان الصينية من السيارة في معرض بكين للسيارات لتنضم للنسخ الهاتشباك والاستيشن واجن, والنسخة السيدان سوف تصنيع في الصين بصورة خاصة من قبل تشانجان فورد.

وظهرت صور رسمية قليلة الجودة للسيارة تعطينا لمحة حول كيف ستكون السيارة السيدان ولكن يبدو أن تصميم السيارة يعطي احساس بان السيارة رخيصة خاصة في المقصورة الداخلية. ومقارنة بالنسخة الأوروبية, فالنسخة السيدان الصينية تستخدم مواد بلاستيكية صلبة في الجزء العلوي من لوحة القيادة بينما نسيج PVC الجلدي لا يعطي شعور بالراحة وكذلك بالنسبة لمستوى التجهيز تيتانيوم من السيارة.

أما مصابيح الضباب الأمامية في السيارة فهي مثل الموجودة في نسخة الاستيشن الأوروبية بينما خط الكتف الجانبي والنوافذ الجانبية من السيارة تبدو مثل الموجودة في مازدا 3 موديل 2018. وتتشارك السيارة قاعدة البناء C2 مع النسخة الهاتشباك والاستيشن الأوروبية, وفوكاس سيدان ستعرض في الصين بمحركين ايكوبوست 1 و1.5 لتر وناقل حركة مانيوال 6 سرعات ونظام وقف اسطوانات المحرك بصورة قياسية كما سيتوفر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات اختيارياً.

ويتوقع بدء مبيعات السيارة في منتصف مايو بسعر يتراوح بين 15.920 و25.475 ألف دولار وسيلحق بالنسخة السيدان في الصين النسخة الهاتشباك بخمصة أبواب .