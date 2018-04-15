جمعية هدية الحاج والمعتمر تؤكد على تميز برنامج ضيوف خادم الحرمين وتأثيره في العالم
أثنى المدير العام لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ منصور بن عامر العامر على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ، وأثره الواضح والكبير في ضيوف الرحمن القادمين من شتى دول العالم قاصدين الحرمين الشريفين لأداء المناسك، حيث يجدون العناية والرعاية في جميع شؤونهم ، وهذا يعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام ، وزوار مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، ويبرز دور المملكة العربية السعودية الرائد في توطيد العلاقات مع دول العالم ، واهتمامها بقضايا الإسلام والمسلمين .
جاء ذلك في تصريح لفضيلته عقب زيارته مقر إقامة ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بمكة المكرمة ، ولقائه الأمين العام للبرنامج الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج ، ورؤساء اللجان العاملة .. مشيراً إلى أن البرنامج لبنة من لبنات الخير والعطاء التي جسدتها المملكة في التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم ، في إطار ريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته .
وأكد العامر اهتمام المملكة منذ تأسيسها على يد ــ المغفور له بإذن الله ــ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وأبنائه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، الذي وضع من أهداف رؤية السعودية الطموحة (2030) عنوانا عريضا (ضيوف الرحمن أولا)؛ لرفع وتجويد مستوى الخدمات، وفتح الباب لأعداد أكبر من المسلمين للوصول للمملكة ، وأداء المناسك بأمن ويسر وطمأنينة.
وشكر الشيخ منصور العامر ــ في ختام الزيارة ــ القائمين على البرنامج ، وفي مقدمتهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، والأمانة العامة للبرنامج لتوسيع مجالات التعاون بين ” هدية ” ، والبرنامج ؛ خدمةً لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية .
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