جمعية هدية الحاج والمعتمر تؤكد على تميز برنامج ضيوف خادم الحرمين وتأثيره في العالم

سعيد العجل(صدى):

أثنى المدير العام لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ منصور بن عامر العامر على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ، وأثره الواضح والكبير في ضيوف الرحمن القادمين من شتى دول العالم قاصدين الحرمين الشريفين لأداء المناسك، حيث يجدون العناية والرعاية في جميع شؤونهم ، وهذا يعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام ، وزوار مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، ويبرز دور المملكة العربية السعودية الرائد في توطيد العلاقات مع دول العالم ، واهتمامها بقضايا الإسلام والمسلمين .

جاء ذلك في تصريح لفضيلته عقب زيارته مقر إقامة ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بمكة المكرمة ، ولقائه الأمين العام للبرنامج الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج ، ورؤساء اللجان العاملة .. مشيراً إلى أن البرنامج لبنة من لبنات الخير والعطاء التي جسدتها المملكة في التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم ، في إطار ريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته .

وأكد العامر اهتمام المملكة منذ تأسيسها على يد ــ المغفور له بإذن الله ــ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وأبنائه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، الذي وضع من أهداف رؤية السعودية الطموحة (2030) عنوانا عريضا (ضيوف الرحمن أولا)؛ لرفع وتجويد مستوى الخدمات، وفتح الباب لأعداد أكبر من المسلمين للوصول للمملكة ، وأداء المناسك بأمن ويسر وطمأنينة.

وشكر الشيخ منصور العامر ــ في ختام الزيارة ــ القائمين على البرنامج ، وفي مقدمتهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، والأمانة العامة للبرنامج لتوسيع مجالات التعاون بين ” هدية ” ، والبرنامج ؛ خدمةً لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية .