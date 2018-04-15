دي بروين يرفع الراية البيضاء: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، استسلم فيما يخص جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي على الرغم من ترشحه للحصول عليها.

وقال ” دي بروين ” إن محمد صلاح نجم ليفربول هو الأحق بجائزة أفضل لاعب خلال الموسم الجاري، مضيفًا : ” لا يمكننا اختيار أحد من فريقنا، أعتقد أن صلاح يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم ” .

وأضاف: ” على أي حال هو سيفوز بها في أي ظروف، لقد كان رائعًا في الفترة الماضية، وفي النهاية لا يمكنني الفوز أمام منافس مثله سجل هذا الكم من الأهداف، لكنني راضي عن أدائي لهذا الموسم مع مانشستر سيتي “.

يجدر الإشارة إلى أن كل من السداسى وكيفين دى بروين ، وأحمد حجازى مدافع منتخب مصر ونادى وست بروميتش ألبيون، ورمضان صبحى لاعب ستوك سيتى وزميله بيتر كراوتش، ودانى سيمبسون، مدافع ليستر سيتى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، أعلنوا منح أصواتهم للنجم المصرى محمد صلاح من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب.