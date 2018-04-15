بدء الاكتتاب العام لصندوق بنيان ريت.. اليوم

عادل الحربي(صدى):

يبدأ صندوق ” بنيان ريت ” ، اليوم الأحد، الاكتتاب على وحداته على أن يستمر لمدة 15 يوم عمل، على أن ينتهي يوم الخميس 3 مايو 2018م.

وتعتزم شركة ” السعودي الفرنسي كابيتال ” مدير الصندوق طرح 65.15 مليون وحدة تمثل 40% من إجمالي وحدات الصندوق بسعر 10 ريالات للوحدة، وبحد أدني للاشتراك 1000 ريال، حيث يبلغ حجم الصندوق المستهدف 1.63 مليار ريال.

وأوضح الصندوق أن الطرح سيكون متاحًا لـ ” الأفراد ” والذي يشمل الأشخاص الطبيعيين ممن يحملون الجنسية السعودية فقط وذلك بحسب نظام تملك العقار لغير السعوديين، و ” الكيانات ” التي تشمل المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية وغيرها من الكيانات الاعتبارية القائمة في السعودية والمملوكة بالكامل من قبل الأشخاص الطبيعيين ممن يحملون الجنسية السعودية.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في أصول عقارية داخل وخارج المملكة وقابلة لتحقيق دخل تأجيري وتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية بشكل نصف سنوي وذلك في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من كل عام.

كما يستهدف الصندوق تكوين محفظة استثمارية مبدئية مكونة من 10 أصول عقارية متنوعة من خلال تملك 9 أصول عقارية وحق انتفاع واحد قابلة لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي ستدر عوائد على رأس المال المستثمر بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق.

ولن يتم الحصول على رسوم اشتراك من المستثمرين، ويستثمر بشكل ثانوي أصول الصندوق في مشاريع التطوير العقارية وفقًا للشروط التالية:

– ألا تقل أصول الصندوق المستثمرة في الأصول العقارية المطورة التي تولد دخل دوري عن 75% من إجمالي أصول الصندوق وفقًا لآخر قوائم مالية مدققة.

– ألا يستثمر الصندوق أصوله في أراض بيضاء.

– ألا تزيد الاستثمارات في عقارات خارج المملكة عن 25 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة.