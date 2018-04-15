أهم 5 أسئلة استقبلها حساب التواصل العدلي خلال الأسبوع

عادل الحربي (صدى):

كشف التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت عبر الحساب خلال الأسبوع من 22-26 رجب 1439هـ.

وأوضح حساب التواصل العدلي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن من أبرز الأسئلة التي استقبلها هي: ” فقدت الوكالة، فهل يمكنني استخراج بدل مفقود وماهي المتطلبات لذلك؟ ” حيث أجاب الحساب بأنه لابد من إصدار وكالة جديدة.. فلا يوجد في الوكالات ما يسمى إصدار بدل مفقود.

وأضاف أنه ورد له سؤال: هل يلزم عمل بلاغ لدى الشرطة عند فقدان الوكالة؟ ؛ مجيبًا: لا يلزم ذلك.. ويمكنك إبلاغ الجهات الحكومية والخاصة التي ورد ذكرها في الوطالة بالفسخ احتياطًا، بينما سأل آخر: امرأة تحتاج توكيلًا، ما الإجراءات المطلوبة؟ حيث رد الحساب: إذا كان لديها بصمة مسجلة في الأحوال المدنية فيكفي حضورها بهويتها وإن لم يكن كذلك فلابد من معرف واحد إذا كان محرمًا أو معرفين من غير المحارم.

وعن سؤال كيف يتم حجز موعد في المحكمة العامة؟ أوضح الحساب أنه يتم تقديم صحيفة دعوى عبر بوابة الوزارة الإلكتروينة والتوجه بها للمحكمة وسيتولى القسم المختص في المحكمة تحديد الموعد وإبلاغ المدعى عليه: هنا ، متابعًا أنه ورده سؤال: هل هناك إمكانية لإعادة الجدولة أو تأجيل التنفيذ؟ قائلًا: أنه يمكن إيقاف التنفيذ أو تأجيله أو تقسيطه بموافقة طالب التنفيذ.