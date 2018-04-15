بالفيديو.. رؤى الصبان تستعين بنحات لتنفيذ قطعة فنية لرأسها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي حمود الفايز ، مقطع فيديو لها وهي تجلس لدى أحد النحاتين لنحت قطعة فنية لرأسها في شارع بنيويورك .

وعلقت رؤى على الفيديو ” في شارع هوليوود في أمريكا بخبركم عن تجربتي في نحاتين يكونون في هذاك الشارع يسون منحوتات لكم حبيت الفكرة وقلت بضيع من وقتي نص ساعة بس للأسف ماطلعت المنحوتة تشبهني وقالي خلي عندج القطعة الفنية تنشف يوم أنا خليتها تنشف أسبوع .. آخر شي نكسرت هذي مشكلة هذي القطع تنكسر بسرعة المهم زعلت عالنص ساعة اللي ضيعته ” .