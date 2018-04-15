بالصور.. آثار الضربات الجوية الثلاثية على مخازن الأسلحة الكيماوية بسوريا

دمشق(صدى):

التقطت الأقمار الصناعية صورًا، مساء أمس السبت، توضح آثار الضربات الجوية الثلاثية من أمريكا وبريطانيا وفرنسا على ثلاثة مرافق سورية.

وأوضحت الصور المرافق قبل وبعد قصفها، والتي هي عبارة عن مركز البحث والتطوير خارج دمشق، ومخبأ للأسلحة الكيماوية، وموقع تخزين خارج حمص.

ومن الجدير بالذكر، إنه نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، صورًا وفيديوها للضربات التي قامت بها في سوريا؛ ردًا على الهجوم الكيمياوي للأسد على دوما.