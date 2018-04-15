بالصور.. آثار الضربات الجوية الثلاثية على مخازن الأسلحة الكيماوية بسوريا
التقطت الأقمار الصناعية صورًا، مساء أمس السبت، توضح آثار الضربات الجوية الثلاثية من أمريكا وبريطانيا وفرنسا على ثلاثة مرافق سورية.
وأوضحت الصور المرافق قبل وبعد قصفها، والتي هي عبارة عن مركز البحث والتطوير خارج دمشق، ومخبأ للأسلحة الكيماوية، وموقع تخزين خارج حمص.
ومن الجدير بالذكر، إنه نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، صورًا وفيديوها للضربات التي قامت بها في سوريا؛ ردًا على الهجوم الكيمياوي للأسد على دوما.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 52 دقيقة
يالله عساها براس الاسد
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3274 ] نشر منذ 29 دقيقة
طالما ان الأسد باقي على كرسي الحكم فلن تنتهي المشكله
الأسد باع بلده وشعبه لإيران ولروسيا ولحزب الشيطان واصبح هو من يقدم الكعكه لهم فكيف تذهب الكلاب وتترك نصيبها المقدم لها على طبق من ذهب-
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 25 دقيقة
صحيح لابد من ازالته
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 25 دقيقة
ازالة الاسد من الحكم هو الحل الوحيد
kkkk[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 24 دقيقة
ظاربين مزارع هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 24 دقيقة
من اول الازمه قبل لاتندمر سوريا والسعودية تقول له تنح وجنب شعبك المصايب ولاكن هو فضل نفسه على الشعب والدوله