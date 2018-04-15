ماكدونالدز تفتح باب التوظيف تحت شعار ” انا استقيل من البطالة “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ماكدونالدز، باب التقديم على عدد من الوظائف في مسارات واعدة تحت شعار ” أنا أستقيل من البطالة لمسار وظيفي واعد ” ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف تتكون من ثلاث مسارات ” للطلبة – خريجي الجامعات – أصحاب الخبرات “، وفق التفاصيل التالية:

1- الطلاب:

تدرج المسار الوظيفي: طاقم خدمة – 5000 ريال، مدرب طاقم – 5250 ريال، مدير وردية – 6100 ريال، مساعد مدير ثاني – 6500 ريال، مساعد مدير أول – 7100 ريال، مدير مطعم – 7700 ريال.

المميزات:

– يومين إجازة أسبوعيًا.

– إمكانية التوظيف في أقرب فرع متاح.

– إجازة سنوية وإجازة اختبارات مدفوعة للطلاب.

– وجبة مجانية كل يوم عمل.

– مرونة في جدول العمل.

– تأمين طبي شامل لك ولعائلتك.

– مكافآت كل 3 شهور.

– حوافز ومكافآت شهرية.

2- خريجو الجامعة:

تدرج المسار الوظيفي: مدير وردية – 6100 ريال، مساعد مدير ثاني – 6500 ريال، مساعد مدير أول – 7100 ريال، مدير مطعم – 7700 ريال.

المميزات:

– يومين إجازة أسبوعيًا.

– إمكانية التوظيف في أقرب فرع متاح.

– إجازة سنوية مدفوعة.

– وجبة مجانية كل يوم عمل.

– مرونة في جدول العمل.

– تأمين صحي شامل لك ولعائلتك.

– حوافز ومكافآت شهرية.

3- أصحاب خبرة:

الشروط:

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة سنتين في مجال المطاعم كحد أدنى.

– حاصل على شهادة جامعية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

تدرج المسار الوظيفي: مدير وردية – 6100 ريال، مساعد مدير ثاني – 6500 ريال، مساعد مدير أول – 7100 ريال.، مدير مطعم – 7700 ريال.

المميزات:

– يومين إجازة أسبوعيًا.

– إمكانية التوظيف في أقرب فرع متاح.

– إجازة سنوية مدفوعة.

– وجبة مجانية كل يوم عمل.

– مرونة في جدول العمل.

– تأمين صحي شامل لك ولعائلتك

– مكافآت كل 3 شهور.

– حوافز ومكافآت شهرية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في التقديم والإطلاع على التفاصيل، الدخول على الرابط التالي هنا