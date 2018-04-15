ماكدونالدز تفتح باب التوظيف تحت شعار ” انا استقيل من البطالة “
فتحت شركة ماكدونالدز، باب التقديم على عدد من الوظائف في مسارات واعدة تحت شعار ” أنا أستقيل من البطالة لمسار وظيفي واعد ” ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت الشركة أن الوظائف تتكون من ثلاث مسارات ” للطلبة – خريجي الجامعات – أصحاب الخبرات “، وفق التفاصيل التالية:
1- الطلاب:
تدرج المسار الوظيفي: طاقم خدمة – 5000 ريال، مدرب طاقم – 5250 ريال، مدير وردية – 6100 ريال، مساعد مدير ثاني – 6500 ريال، مساعد مدير أول – 7100 ريال، مدير مطعم – 7700 ريال.
المميزات:
– يومين إجازة أسبوعيًا.
– إمكانية التوظيف في أقرب فرع متاح.
– إجازة سنوية وإجازة اختبارات مدفوعة للطلاب.
– وجبة مجانية كل يوم عمل.
– مرونة في جدول العمل.
– تأمين طبي شامل لك ولعائلتك.
– مكافآت كل 3 شهور.
– حوافز ومكافآت شهرية.
2- خريجو الجامعة:
تدرج المسار الوظيفي: مدير وردية – 6100 ريال، مساعد مدير ثاني – 6500 ريال، مساعد مدير أول – 7100 ريال، مدير مطعم – 7700 ريال.
المميزات:
– يومين إجازة أسبوعيًا.
– إمكانية التوظيف في أقرب فرع متاح.
– إجازة سنوية مدفوعة.
– وجبة مجانية كل يوم عمل.
– مرونة في جدول العمل.
– تأمين صحي شامل لك ولعائلتك.
– حوافز ومكافآت شهرية.
3- أصحاب خبرة:
الشروط:
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– خبرة سنتين في مجال المطاعم كحد أدنى.
– حاصل على شهادة جامعية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
تدرج المسار الوظيفي: مدير وردية – 6100 ريال، مساعد مدير ثاني – 6500 ريال، مساعد مدير أول – 7100 ريال.، مدير مطعم – 7700 ريال.
المميزات:
– يومين إجازة أسبوعيًا.
– إمكانية التوظيف في أقرب فرع متاح.
– إجازة سنوية مدفوعة.
– وجبة مجانية كل يوم عمل.
– مرونة في جدول العمل.
– تأمين صحي شامل لك ولعائلتك
– مكافآت كل 3 شهور.
– حوافز ومكافآت شهرية.
وأشارت إلى أنه على من يرغب في التقديم والإطلاع على التفاصيل، الدخول على الرابط التالي هنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 53 دقيقة
موفقين
متقاعد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 11 دقيقة
خبره سنتين من وين يجيبها يعني يالسعودي انت غير مكتمل الشروط