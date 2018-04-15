الجاسم يرحل عن الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

يقضي لاعب الأهلي تيسير الجاسم أخر أيامه بين صفوف فريق الأهلي، حيث يعتبر الموسم الحالي هو الأخير له.

وقالت مصادر، إن الجاسم صاحب الـ 34 عامًا، لا ينوي التجديد للراقي؛ حيث يقترب اللاعب من الفترة الحرة، التي تتيح له إمكانية التعاقد مع نادي أخر دون تدخل الأخضر.

وأعلن الجاسم للمقربين منه أنه ينوي الانضمام لأحد أندية الخليج في حالة استمراره في الملاعب.

ومن المرتقب أن تشهد مباراة الأهلي أمام الوحدة الإماراتي في إطار دوري أبطال أسيا، الثلاثاء المقبل، المشاركة الاخيرة للجاسم بين صفوف فريقه.