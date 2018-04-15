الجاسم يرحل عن الأهلي
يقضي لاعب الأهلي تيسير الجاسم أخر أيامه بين صفوف فريق الأهلي، حيث يعتبر الموسم الحالي هو الأخير له.
وقالت مصادر، إن الجاسم صاحب الـ 34 عامًا، لا ينوي التجديد للراقي؛ حيث يقترب اللاعب من الفترة الحرة، التي تتيح له إمكانية التعاقد مع نادي أخر دون تدخل الأخضر.
وأعلن الجاسم للمقربين منه أنه ينوي الانضمام لأحد أندية الخليج في حالة استمراره في الملاعب.
ومن المرتقب أن تشهد مباراة الأهلي أمام الوحدة الإماراتي في إطار دوري أبطال أسيا، الثلاثاء المقبل، المشاركة الاخيرة للجاسم بين صفوف فريقه.
ماجد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة
😱😱😱
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 1 ساعة
يعود للاحساء افضل له
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون قريب من اهله تزين النفسيه
faeiz[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 58 دقيقة
يحمد ربه لو كان في غير الأهلي كان مشطوب وممنوع من اللعب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 41 دقيقة
ربنا يوفقه لكن الاعتزال الافضل ليلحق بياسر القحطاني
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 32 دقيقة
ابن ادم طماع
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 27 دقيقة
طلب لقمة العيش وهو توه شباب
kkkk[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 8 دقائق
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