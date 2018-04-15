رغم صمتها.. ” الأسد ” يبعث إكليل زهور إلى كوريا الشمالية

دمشق(صدى):

في أعقاب الضربة الغربية على النظام السوري، بعث الرئيس السوري بشار الأسد إكليلاً للزهور إلى كوريا الشمالية التي تحتفل هذه الأيام بميلاد كيم إبل سونج، جد زعيم البلاد الحالي كيم جونج أون؛ إحياءاً لـ ” يوم الشمس ” .

وبالرغم من أن كوريا الشمالية لم تعلق على الضربة العسكرية الأمريكية على النظام السوري حيث كان متوقع هجوم الزعيم الكوري الشمالي على أمريكا، إلا أن ” الأسد ” بعث هذا الإكليل دون سبب واضح.

وأوضح مراقبون، أن الصمت الكوري الشمالي عن الضربة الأمريكية لسوريا، ترجع إلى التهدئة الواقعة بين البلدين في الوقت الحالي.