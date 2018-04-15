بالتزامن مع انطلاق قمة الظهران.. المغامسي يوجه رسالة لقادة العرب

علي القحطاني (صدى):

وجه الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الأثنين، رسالة إلى قادة العرب، داعيًا لهم بالتوفيق، بالتزامن مع انطلاق قمة الظهران.

وغرد ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يجتمع اليوم قادة العرب في قمّة الظهران بقيادة الملك سلمان والمظفّر الأمير محمد ، فاللهُمّ اجعل في اجتماعهم صلاحاً وفلاحاً وظهوراً للحق وردعاً للباطل وعزّاً للإسلام وأهله وأصلح ياربنّا ذات بينهم وألّفْ بين قلوبهم “.

يجدر الإشارة إلى أن القمة العربية في دورتها الـ29، من المقرر أن تنطلق اليوم، في الخبر، وبمشاركة 17 وفداً من الدول العربية؛ لبحث أزمات المنطقة العربية وعلى رأسها الأزمة السورية.