لخدمة ضيوف القمة العربية.. توفير 160 كادرا طبيا و 37 سيارة إسعاف

نايف السالم(صدى):

يشارك 160 فرداً من الطواقم الطبية والتمريضية التابعين للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية في مقر انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الظهران .

وأكدت صحة الشرقية أن الاستعدادات جرت منذ وقت مبكر من خلال توفير 20 عيادة طبية يعمل من خلالها 160 طبيباً وممرضاً على مدار الساعة، فيما تم توفير 37 سيارة إسعاف لخدمة الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين .

وبينت صحة الشرقية أن العيادات الطبية مجهزة بأحدث التجهيزات واللوازم الطبية ويعمل من خلالها كوادر طبية وتمريضية مميزة لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ، مشيرة إلى أن المهام المتعلقة بالفرق والعيادات الطبية ستستمر لحين مغادرة جميع الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية.