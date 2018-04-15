بالصور.. المملكة تحصد 3 ميداليات بالأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات

علي القحطاني(صدى):

تمكنت المملكة من حصد 3 ميداليات بالأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات المقام في مدينة فلورنسا الإيطالية خلال الفترة (من 23 إلى 29 رجب 1439هــ) ، بمشاركة 195 طالبة من 51 دولة؛ حيث حازت موهوبات المملكة على فضيتين وبرونزية في المسابقة.

ونافست المملكة على جوائز وميداليات الأولمبياد الأوروبي للبنات بفريق مكون من 4 طالبات، في دورة المسابقة هذا العام؛ بينما شاركت المملكة في الأولمبياد الأوروبي للبنات، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” ووزارة التعليم.

وفي نفس الجانب، قال الأمين العام لـ ” موهبة ” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن: ” الإنجاز الذي تحقق هو تتويج جديد لوطننا على أيدي بناته الموهوبات، حيث تمكنت موهوبات المملكة من التغلب على دول عريقة في الرياضيات؛ مثل: تركيا، وهولندا، وألمانيا، واليونان، وإسبانيا، حيث حققت بناتنا المركز 22 من بين 51 دولة في الأولمبياد. ”