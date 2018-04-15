أهالي القنفذة يشيعون جثمان الشهيد ” الزبيدي ” إلى مثواه الأخير

عادل الحربي (صدى):

شهدت محافظة القنفذة، أمس السبت، تشييع جثمان الشهيد عبده علي الزبيدي، الذي استشهد بالحد الجنوبي للمملكة، وذلك بمشاركة جموع المواطنين والأعيان والمسؤولين بالمحافظة.

وتقدم المشيعين، رئيس مركز ناوان، علي الشهري، ورئيس مركز المظيلف، محمد عبدالرحمن آل شيبان، حيث قاموا بأداء صلاة الجنازة على الشهيد ” الزبيدي ” في جامع الفاروق بالقنفذة.

جدير بالذكر، أن الشهيد ” الزبيدي ” كان قد أصيب من قبل وعاد بعد الشفاء ليدافع عن دينه ووطنه، حتى استشهد في سبيل الوطن، في حين عبر أهله وذووه عن فخرهم واعتزاهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة والشرف دفاعًا عن وطنه.