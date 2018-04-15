سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لسكان مناطق ” عسير والباحة والمنطقة الشرقية والقصيم ” ، يتوقع وجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وذلك على أن تكون بداية هذه الحالة الجوية على منطقة عسير، من الساعة 12:00 من اليوم الأحد الموافق 15/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم، فيما تبدأ الحالة على منطقة الباحة، من الساعة 13:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21 من اليوم ذاته.

بينما تبدأ الحالة من الساعة 13:00 حتى الساعة 23:00 من نفس اليوم على المنطقة الشرقية، في حين تكون بداية الحالة على القصيم، من الساعة 8:30 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

أما منطقة نجران، فتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدايةً من الساعة 14:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

فيما حذرت الأرصاد، سكان منطقة الرياض من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع فرصة لهطول أمطار رعدية، وذلك بدايةً من الساعة 13:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 23:00 من اليوم ذاته.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة المدينة المنورة ” خاصةً الأجزاء الشرقية من المنطقة ” ، يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك بدايةً من الساعة 13:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 19:00 من نفس اليوم.