وقوع 5 مواطنين بحوزتهم مخدرات في قبضة رجال الأمن بمكة

نايف السالم(صدى):

وقع 5 مواطنين، في قبض رجال أمن الطرق بالعاصمة المقدسة، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم، حيث تم إحالتهم إلى مكافحة المخدرات بمكة وبحرة.

وفي التفاصيل، اشتبه رجال الفوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالكر في مركبة من نوع ” كامري ” يستقلها 3 مواطنين.

وأقدم رجال الأمن على تفتيش المركبة التي عُثر بداخلها على قطعة بنية اللون قد تكون من مادة الحشيش المخدر، و زي حكومي لأحد القطاعات الحكومية، بداخله قطعة بنية اللون أخرى، حيث تم تسليم الحالة لإدارة مكافحة المخدرات بمكة المكرمة.

وفي الكعيكة، اشتبه رجال القوة بمركز الضبط الأمني بمركبة من نوع ” جمس ” يقودها أحد المواطنين لكن لا يوجد عليها أي ملاحظات، وتم تفتيش المواطن الذي عُثر بحوزته على قرابة 10 حبات يُعتقد أنها من نوع كبتاجون مخدر، وتم تسليمه بمحضر رسمي لمخدرات بحرة.

وألقى رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، القبض على مواطن كان يقود مركبة من نوع ” تويوتا ” ، بعد العثور بحوزته على 24 حبة كبتاجون، وتم تسليمه بمحضر رسمي إلى مكافحة المخدرات ببحرة.