مصير بن شرقي والحبسي بعد تولي ” الجابر ” رئاسة الهلال

نواف السالم(صدى):

أثار تولي سامر الجابر رئاسة نادي الهلال، الكثير من التساؤلات حول مصير اللاعبين المحترفين والمحلين، في انتظار القرارات الجديدة التي سيفتتح بها ” الجابر ” أعماله كرئيس للزعيم .

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن هناك عدد من اللاعبين مستمرين في صفوف الأزرق الموسم المقبل وهم: المغربي أشرف بن شرقي والعماني علي الحبسي، و البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والأرجنتيني سيروتي؛ على خلفية التقارير الفنية التي أوضحت تقديمهم لأداء جيد خلال الموسم المقبل.

وعلى جانب أخر تأكد غياب كلا من الثنائي ميليسي وريفارس، حيث من المقرر أن يتم استبدالهما بثنائي جديد.