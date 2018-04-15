مصير بن شرقي والحبسي بعد تولي ” الجابر ” رئاسة الهلال
أثار تولي سامر الجابر رئاسة نادي الهلال، الكثير من التساؤلات حول مصير اللاعبين المحترفين والمحلين، في انتظار القرارات الجديدة التي سيفتتح بها ” الجابر ” أعماله كرئيس للزعيم .
وفي هذا السياق كشفت مصادر أن هناك عدد من اللاعبين مستمرين في صفوف الأزرق الموسم المقبل وهم: المغربي أشرف بن شرقي والعماني علي الحبسي، و البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والأرجنتيني سيروتي؛ على خلفية التقارير الفنية التي أوضحت تقديمهم لأداء جيد خلال الموسم المقبل.
وعلى جانب أخر تأكد غياب كلا من الثنائي ميليسي وريفارس، حيث من المقرر أن يتم استبدالهما بثنائي جديد.
faeiz[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودي اعرف ايش دخل الرؤساء ببقاء اللاعبين او رحيلهم وخصوصاً اللاعبين الأجانب فهذا اختصاص المدرب فهو من يحدد البقاء او الرحيل
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض
ابو ثامر[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 1 ساعة
افا يافايز الرئيس هو الكل في الكل يقدر يغير يلغي عقد لاعب او مدرب مو هو الا بيدفع اكثر واحد في النادي
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 40 دقيقة
التقارير الفنية تجامل البعض على حساب الأخرين، بن شرقي فقط يستحق الفرصة لاثبات نفسه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 38 دقيقة
بن شرقي خساره
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياليته يجي للنصر