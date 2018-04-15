التمثيل القطري في القمة العربية ليس أميري.. وموقف عربي ” مشرف ” لفلسطين

فهد السالم(صدى):

أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام، حسام زكي، أن التمثيل القطري في القمة العربية التي ستنعقد، ظهر اليوم، في الظهران بالخبر، سيكون على مستوى مندوبها الدائم في الجامعة.

وأكد ” زكي ” في مداخلة هاتفية ببرنامج ” هنا العاصمة ” عبر فضائية “ CBC “ ، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة، موضحاً أن عدد الملوك والرؤساء الذين سيشاركون في القمة بلغ 17 ملكاً ورئيساً.

ولفت إلى أن هذا العدد يعد تمثيل كبير بما أن عدد أعضاء جامعة الدول العربية يبلغون 22 دولة، معلقة منها عضوية سوريا.

أما عن القضايا التي ستكون على جدول أعمال القمة، فستكون في مقدمتها القضية الفلسطينية نظرًا للانتكاسة الكبيرة في الموقف الأمريكي، مضيفاً أنها ستكون مسار بحث رئيسي وسيكون هناك موقف عربي تجاهها.

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضًا: