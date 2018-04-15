ماني يتغزل في صلاح بعد هدفه أمام بورنموث

نواف السالم(صدى):

أشاد نجم ليفربول ساديو ماني، بأداء المحترف المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدفه الـ 40 ، أمس السبت، في شباك بورنموث، في إطار الدوري الإنجليزي.

وقال ” ماني ” : ” هدفٌ صلاح لا يصدق، هو يقوم بعمل جيد جداً لنا ويسجل دائماً.. نحن سعداء جداً بامتلاك لاعب مثل مو صلاح ” .

وأضاف: “سنساعده دائماً في تسجيل المزيد من الأهداف.. بوبي سجل أيضاً وأنا سعيد من أجله.. لكن دائماً النقاط الثلاث هي الشيء الأكثر أهمية في المباراة “.

وتابع: ” أنا دائماً أستمتع باللعب بجانب هؤلاء اللاعبين العظماء، وإذا لعبت مع هذا النوع من اللاعبين فمن السهل دائماً أن نفهم بعضنا البعض، ويصبح كل شيءٍ أسهل ” .

يجدر الإشارة إلى ان ليفربل نجح في هز شباك بورنموث بثلاثية سجلها صلاح، وماني، فيرمينو،ويفصل بين ليفربول واليونايتد صاحب المركز الثاني نقطة واحدة.