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ماني يتغزل في صلاح بعد هدفه أمام بورنموث

ماني يتغزل في صلاح بعد هدفه أمام بورنموث
نواف السالم(صدى):

أشاد نجم ليفربول ساديو ماني، بأداء المحترف المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدفه الـ 40 ، أمس السبت، في شباك بورنموث، في إطار الدوري الإنجليزي.

وقال ” ماني ” : ” هدفٌ صلاح لا يصدق، هو يقوم بعمل جيد جداً لنا ويسجل دائماً.. نحن سعداء جداً بامتلاك لاعب مثل مو صلاح ” .

وأضاف: “سنساعده دائماً في تسجيل المزيد من الأهداف.. بوبي سجل أيضاً وأنا سعيد من أجله.. لكن دائماً النقاط الثلاث هي الشيء الأكثر أهمية في المباراة “.

وتابع: ” أنا دائماً أستمتع باللعب بجانب هؤلاء اللاعبين العظماء، وإذا لعبت مع هذا النوع من اللاعبين فمن السهل دائماً أن نفهم بعضنا البعض، ويصبح كل شيءٍ أسهل ” .

يجدر الإشارة إلى ان ليفربل نجح في هز شباك بورنموث بثلاثية سجلها صلاح، وماني، فيرمينو،ويفصل بين ليفربول واليونايتد صاحب المركز الثاني نقطة واحدة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة

صلااااااااح يابطل

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة

شرف للعرب ياصلاح

[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 59 دقيقة

موفق

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 38 دقيقة

أبو مكة يحقق ارقام قياسية لا يستطيع احد اللحاق به فهو يستحق كل تلك الاشادات ويستحق ان يكون الأفضل

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