السوق المالية ترفع تعليق سهم ” ميدغلف “

عادل الحربي (صدى):

قررت شركة السوق المالية ” تداول ” ، اليوم الأحد، رفع تعليق سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” ابتداءً من اليوم.

وأوضحت تداول أنه تم رفع تعليق سهم الشركة بعد الإعلان عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، حيث حققت خسار قدرها 388 مليون ريال بنهاية 2017، مقارنة بأرباح 67.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016م.

وكانت السوق المالية قررت تعليق سهم ” ميدغلف ” عن التداول في 1 أبريل 2018؛ لعدم تمكن الشركة من نشر قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 خلال الوقت المحدد نظامًا.