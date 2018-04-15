الاستعداد لوضع حجر الأساس لمشروع ” القدية ” بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن مواصلة أعمال التجهيز اللازمة لمشروع ” القدية ” العالمي للترفيه في الرياض لوضع حجر الأساس به، ومن المحتمل افتتاحه عام 2022؛ حيث سيكون الوجهة الترفيهية والرياضية الثقافية الأولى في المملكة.

وأكدت المصادر، أن المشروع سيكون واحدًا من أكثر المشاريع العالمية المتخصصة قدرة على جذب الزوار واستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والذي سيمثل علامة فارقة في قطاع الترفيه في العالم، كما سيعمل على تعزيز الاقتصاد بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر، إنه أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قبل عام مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، بمنطقة ” القدية ” جنوب غرب الرياض، وذلك على مساحة 334 كيلو متر مربع.