سوريا واليمن وإيران وتركيا.. تحديات تناقشها القمة العربية برئاسة خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

تبدأ أعمال القمة العربية الـ29، اليوم الأحد، في مدينة الظهران بالخبر بالمنطقة الشرقية، حيث يتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، رئاسة أعمال القمة من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن رئيس الدورة السابق.

ويبدأ جدول الأعمال باستقبال خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، الوفود العربية بمقر انعقاد القمة في تمام الـ12:30 ظهراً، ومن ثم تتجمع الوفود المشاركة لالتقاط صورة جماعية تذكارية في الـ1:00 ظهراً، وتبدأ الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة أمام وسائل الإعلام المختلفة في الـ1:10 ظهراً تتبعها جلسة العمل المغلقة الأولى، وفي الـ2:45 ظهراً تتجه الوفود لمأدبة غداء رسمية وتبدأ جلسة العمل المغلقة الثانية في الـ3:45 ظهراً ومن ثم الجلسة الختامية لأعمال القمة.

وتأتي القمة في وقت تتأزم فيه الأوضاع في المنطقة العربية، وأخرها توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا ودخول الأزمة السورية عامها الثامن بينما لا تزال القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة حبيسة داخل أروقة المنظمة الأممية، دون تنفيذ.

ويشمل جدول الأعمال 18 بنداً من بينها بند التقارير المرفوعة إلى القمة، وبند تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مشروع جدول الأعمال القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ومستجداته.

كما تتضمن البنود، تطورات الوضع في دولة ليبيا، و الجمهورية اليمنية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث ” طنب الكبرى ” و ” طنب الصغرى ” و ” أبو موسى ” التابعة لدولة الإمارات.

وتأتي التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربي إزائها على قمة جدول الأعمال، وانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب،.

ومن المقرر أن سيتم خلال المؤتمر، تحديد مكان عقد القمة العربية المقبلة الـ30 في عام 2019، ويتضمن طلب المغرب دعم القمة العربية لطلبها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية وخاصة العراقيين.

ويذكر أن المراكز الإعلامية للقمة العربية ستستقبل، نحو 600 إعلامي وإعلامية من مختلف الوكالات والصحف المحلية والعالمية لتغطية وقائع وأحداث القمة العربية التي ستعقد أعمالها في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

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