” الصحة ” توضح حقيقة توقف برامج الخصخصة

علي القحطاني(صدى):

نفت وزارة الصحة الأنباء المتداولة عن توقف برامج الخصخصة لرفع كفاءة الخدمات، مؤكده أن جميع ما ينشر حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في البرامج وفق الخطة المعلنة، كما سيتم الاستعانة في وكالة التحول بقيادات سابقة عملت بالوزارة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

كما أضافت أن البداية في برامج الخصخصة ستكون بشراء الخدمة أولًا من الشركات في أقسام المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات التموين والتوريد وغيرها من البرامج، بدلًا من أن تكون الوزارة مشغلًا لها، يليها مرحلة تأهيل الكيانات الصحية الكبرى لخطة التحول من خلال تأسيس شركات قابضة مملوكة للدولة.

وأشارت إلى أنها تخطط لتوجيه ميزانية الدولة للمستشفيات إلى برنامج للضمان الصحي، وتحويل المستشفيات والمدن والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية، لتركز الوزارة فقط على التنظيم والرقابة والإشراف على مزودي الخدمة.